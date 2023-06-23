23 июня, 11:08

Акция "Проверь здоровье в парке" пройдет в 23 городских округах Подмосковья 24 и 25 июня

В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, а также сдать общий анализ крови

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Жители 23 городских округов, среди которых Химки, Егорьевск и другие, смогут проверить состояние своего организма в парках в рамках акции "Проверь здоровье в парке". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Жители Московской области снова смогут проверить свое здоровье в городских парках. В эти выходные - 24 и 25 июня - бригады врачей будут работать в 23 городских округах - Мытищах, Егорьевске, Химках и других", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе осмотра пациенты могут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, а также сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.

"Мы постоянно говорим о важности профилактических осмотров, которые позволяют выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение. Такой формат очень удобен, особенно для людей, работающих в будни, так как в выходные в парке у них теперь есть возможность совместить прогулку и заботу о своем здоровье", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой. 

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