СК возбудил более 3,2 тыс. дел по фактам нарушения Украиной прав жителей Донбасса

ПСКОВ, 23 июня. /ТАСС/. Российские следователи за девять лет возбудили более 3,2 тыс. уголовных дел по фактам событий на территории Донбасса, где зафиксирована противоправная деятельность украинских силовых структур в отношении мирных жителей, сообщил руководитель управления учебной и воспитательной работы СК РФ, Герой России Сергей Петров в пятницу на пленарном заседании слета региональных поисковых отрядов СК РФ, который проходит в Пскове.

"Главным Следственным управлением Следственного комитета РФ с мая 2014 года осуществляется фиксация и документирование эпизодов противоправной деятельности представителей силовых структур Украины в отношении мирного населения Донбасса. За истекший период возбуждено 3 226 дел о событиях на Украине, в рамках которых зафиксированы факты ранения более 10 тыс. мирных жителей, из них 487 - несовершеннолетних. Более 5 тыс. гражданских лиц, из них 142 несовершеннолетних погибли", - сказал Петров. Он также добавил, что Главным Следственным управлением СК РФ с 2014 года по настоящее время возбуждено 201 уголовное дело о гибели и ранении несовершеннолетних от действий киевского режима.

Кроме того, по его словам, с 24 февраля 2022 года от действий представителей украинских вооруженных формирований на территории Белгородской области ранения получили восемь и погибли два несовершеннолетних. В Брянской области получили ранения четверо детей. "По уголовным делам допрошено более 261 тыс. человек, из которых потерпевшими признано свыше 128 тыс. человек, в том числе 24 тыс. несовершеннолетних", - пояснил Петров.

Он отметил, что работа по документированию преступных действий украинских вооруженных формирований продолжается. "Жестокость и зверства украинских силовиков поражают. Они сравнимы с преступлениями немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны, а иногда даже превосходят их. При этом украинские военные не жалеют своих сограждан, используя мирное население в качестве живого щита", - сказал Петров.

О слете поисковых отрядов

В Псковской области проходит первый слет поисковых отрядов региональных управлений Следственного комитета РФ, в нем участвуют более 100 специалистов из всех регионов России. Накануне они провели у деревни Колотушино инструкторско-методическое занятие о ведении поисковых работ на территории бывшего концлагеря. Кроме того, следователи и представители поисковых отрядов из Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей посетили памятные места, связанные с Великой Отечественной войной. В их числе - монумент "Скорбящая псковитянка" на месте сожженной деревни Красуха, монумент на месте бывшего концлагеря "Дулаг-100".

Организаторами слета представителей поисковых отрядов выступает Следственный комитет РФ, Следственное управление СК РФ по Псковской области, правительство Псковской области и региональное отделение "Поискового движения России".