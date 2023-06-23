В ОП РФ заявили о нехватке специалистов по лечению посттравматического синдрома

Председатель комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин отметил, что с этими работниками сталкиваются практически все участники военных действий

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин считает, что в России не хватает специалистов по лечению посттравматического синдрома, с которым сталкиваются практически все участники военных действий. Об этом он заявил в пятницу в ходе круглого стола "Реабилитацс этимия военнослужащих, принимающих участие в СВО".

"Выяснилось, что у нас в стране не хватает квалифицированных психологов. Наша страна не готова в этом плане к работе в нынешней ситуации. У нас всего порядка 40 тыс. психологов, которые распределены между Министерством образования, Министерством обороны, МЧС. Говорим о тех специалистах, которые могут работать с посттравматическим синдромом, а у лиц, которые прошли военные действия, у всех такой синдром", - сказал Аничкин.

По его словам, этот синдром может проявиться в любое время. "Лиц, которые с ним работают, у нас вообще единицы", - сказал Аничкин, добавив, что возникает еще и проблема с тем, как бойца, вернувшегося из зоны спецоперации, направить к специалистам. "Он боец, герой. Как сказать человеку, вернувшемуся из зоны СВО, что ему нужен этот психолог? Как, не обидев, направить к специалистам?"- отметил Аничкин.

Кроме того, необходима помощь и мирным жителям, оказавшимся под обстрелами. "Снаряд, взорвавшийся над головой ребенка. Он потом всю жизнь говорить не будет! Кто будет оказывать ему помощь? Надо срочно готовить этих психологов", - сказал Аничкин.

Он добавил, что вопрос подготовки квалифицированных кадров в этой сфере стоит остро, сейчас эти занимаются в том числе в Новосибирске, "в центре, где есть люди, которые работали еще с участниками боевых действий в Афганистане".