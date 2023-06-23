ГАИ Москвы не будет выдавать права и регистрировать транспорт утром 25 июня из-за техработ

Предоставление услуг приостановят с 09:00 до 15:00

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция не будет выдавать водительские удостоверения и регистрировать автомобили с 09:00 до 15:00 в воскресенье из-за проведения технических работ по обслуживанию информационных систем МВД России.

"В связи с проведением 25 июня 2023 года с 09:00 до 15:00 часов плановых технических работ по обслуживанию информационных систем МВД России, предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Москвы будет приостановлено", - говорится в сообщении ГИБДД в Telegram-канале.

В Госавтоинспекции добавили, что гражданам, записавшимся на прием в указанный день, будет обеспечена возможность обратиться за получением госуслуг на более позднее время или на последующие рабочие дни.