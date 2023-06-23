Волгоградская область отменила режим повышенной готовности, введенный из-за ковида

В регионе в общей сложности зарегистрировано более 273 тыс. случаев COVID-19, вылечились свыше 266 тыс. пациентов

ВОЛГОГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, веденный в Волгоградской области в 2020 году из-за пандемии коронавируса, отменен. Соответствующее постановление губернатора Андрея Бочарова опубликовано на официальном сайте областной администрации в пятницу.

"Постановляю отменить с 00 ч 00 мин. 23 июня 2023 года режим повышенной готовности <...>, введенный постановлением губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 года № 179", - говорится в тексте документа.

Постановлением от 15 марта 2020 года № 179 в регионе был введен режим повышенной готовности из-за ситуации с распространением коронавируса.

По данным оперштаба Волгоградской области, в регионе в общей сложности зарегистрировано более 273 тыс. случаев COVID-19, вылечились свыше 266 тыс. пациентов.