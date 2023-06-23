На двух улицах Зеленограда обновили асфальт

Комплексная замена асфальта запланирована в 2023 году на 13 объектах

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Асфальтовое покрытие обновили специалисты учреждения "Автомобильные дороги Москвы" на двух улицах столичного Зеленограда. Об этом сообщает в пятницу префектура округа.

"Специалисты завершили работы на двух объектах: Солнечной аллее и Кутузовском шоссе в сторону деревни Рузино", - сказали в префектуре.

Здесь отметили, что в целом комплексная замена асфальта запланирована в этом году на 13 объектах, два из которых уже сделаны. "В настоящее время работы проводятся на Московском проспекте, улице 2-я Пятилетка и Сосновой аллее, на очереди - еще восемь объектов, в том числе - Яблоневая аллея, улица Юности и Савелкинский проезд", - сказал заместитель префекта Зеленоградского административного округа Олег Панин, слова которого приводят в сообщении префектуры.

Здесь также напомнили, что всего в этом году на дорогах Зеленограда отремонтируют более 353 тыс. кв. м покрытия.