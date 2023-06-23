Мурашко сообщил, что в отрасль здравоохранения приходят 45 тыс. выпускников в 2023 году

Министр здравоохранения РФ отметил, что медицинское образование является приоритетным направлением государственной политики

САМАРА, 23 июня /ТАСС/. В отрасль отечественного здравоохранения в 2023 году приходят 45 тыс. выпускников, сообщил в пятницу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Для нас медицинское образование сегодня является приоритетным направлением государственной политики. По поручению президента РФ по развитию медицинских организаций, конечно же, модернизация первичного звена - нам необходим дополнительный медицинский персонал. В этом году в отрасль приходят 45 тыс. выпускников, и в рамках того, чтобы дополнительный набор осуществлять, расширять программы по образованию", - сказал министр.

Он добавил, что в 2023 году за счет бюджета будут набраны 52 тыс. специалистов. По его словам, каждый российский медицинский вуз должен активно работать в части научных исследований.

"850 таких исследований мы финансируем в рамках бюджета Министерства здравоохранения, но и практикоориентированные результаты работы являются важной составляющей для каждого нашего образовательного учреждения", - сказал министр.