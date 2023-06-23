Роспотребнадзор контролирует ситуацию с очагами чумы на граничащих с Россией территориях

В ведомстве заявили, что благодаря эффективным профилактическим мероприятиям в стране не было случаев заражения человека чумой с 2017 года

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с активизацией природных очагов чумы в Монголии, в том числе на границе с Россией. Об этом сообщает ведомство в пятницу.

"В СМИ масса публикаций о том, что в Монголии активизировались природные очаги чумы. <…> Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию по природным очагам на территориях, граничащих с РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В нем уточняется, что благодаря эффективным профилактическим мероприятиям в России не было случаев заражения человека чумой с 2017 года. "Специалисты службы регулярно проводят профилактические мероприятия, предусматривающие вакцинацию граждан, проживающих на территориях природных очагов. Реализуются меры по контролю численности переносчиков этого опасного заболевания", - отметили в Роспотребнадзоре.

Помимо этого, каждый год проводятся учения по повышению уровня бдительности медиков к выявлению случаев заражения чумой, просветительская работа с населением, проживающим в энзоотичных по чуме районах страны.

Вместе с тем эпидемиологическое неблагополучие по чуме все еще отмечается на территории Конго, Мадагаскара, Монголии и других стран. "Отдельно отметим, что научно-исследовательские учреждения Роспотребнадзора на протяжении многих лет тесно сотрудничают с монгольскими коллегами по изучению, мониторингу и принятию профилактических мер в природных очагах. Проводятся совместные экспедиции, предоставляются тест-системы и оборудование для лабораторных исследований. На системной основе проводится мониторинг активности очагов", - добавил в службе.

Ранее сообщалось, что в Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией и Китаем. Ближе всего к российской границе природные очаги бубонной чумы находятся в северо-западном аймаке Увс, который граничит с республикой Тува. Последний раз исследования в аймаке Увс прошли в 2022 году, когда российские и монгольские эпидемиологи установили, что активность природного очага болезни увеличилась. Чума - эндемичное заболевание для Монголии. На ее территории болезнь переносят грызуны и живущие на них блохи. Заболевание передается от больного животного человеку в том числе при употреблении мяса в пищу.