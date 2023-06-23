В Госдуму внесли законопроект об упрощении получения статуса молодого специалиста

Предполагается, что изменения снимут обязанность впервые трудоустраиваться по специальности, по которой было обучение

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Единая Россия" во главе с председателем комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым и сенатор Дарья Лантратова внесли в палату законопроект, который снимет с молодых людей обязанность впервые трудоустраиваться по той специальности, по которой они учились, чтобы получить статус молодого специалиста. Документ размещен в думской базе данных.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О молодежной политике в Российской Федерации". Депутат от фракции "Единая Россия" Екатерина Стенякина, ставшая одним из авторов документа, напомнила в беседе с корреспондентом ТАСС, что согласно действующим нормам, к молодым специалистам относятся люди в возрасте до 35 лет включительно, которые завершили обучение в вузе и впервые устраиваются на работу в соответствии с полученной квалификацией. Согласно статье 70 Трудового кодекса РФ, к ним работодатель не применяет испытательный срок в течение года со дня выпуска.

Предполагается, что изменения смягчат требования к получению статуса "молодой специалист". А именно - снимут обязанность впервые трудоустраиваться по специальности, по которой было обучение, сообщила депутат.

Кроме этого, законопроектом предлагается закрепить понятие "молодой работник", которое позволит создать законодательную основу, чтобы стимулировать молодых людей устраиваться на работу. "Сегодня мы живем в такое время, когда многие сферы экономики пересекаются. И молодой гражданин, получивший образование по определенной специальности, работает в этом же направлении, но его должность может называться иначе, потому что обязанности по ней, например, были расширены. Вот и получается, что такие граждане находится за рамками правового поля", - добавила Стенякина.

По ее мнению, после того как предлагаемые изменения будут приняты и начнут действовать, у молодежи появится больше стимулов трудоустроиться и развивать свои профессиональные навыки, в том числе в студенческих отрядах.