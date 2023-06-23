Медизделия СамГМУ помогают раненым в СВО вернуться к обычной жизни

Также министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что активные разработки реализуются в части реабилитационного оборудования, идет поиск решений для сложных проблем, связанных с нейродегенеративными заболеваниями

САМАРА, 23 июня /ТАСС/. Индивидуально имплантируемые медицинские изделия разработки Самарского государственного медицинского университета создают раненым в СВО дополнительные возможности для возвращения к нормальной жизни. Об этом в пятницу в Самаре сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня мы видим, что "зашли" в блок производственный - на базе университета представлены, в том числе и производственные мощности, которые используют сегодня аддитивные технологии для изготовления индивидуально имплантируемых медицинских изделий - это суставы, это касается в том числе и ряда замещения костной ткани. Что очень важно, что высокое качество изготовления, полностью отечественное, которое в рамках помощи раненым в специальной военной операции также создает дополнительные условия, возможности возвращения к нормальной жизни", - сказал он.

Также активные разработки реализуются в части реабилитационного оборудования, идет поиск решений для сложных проблем, связанных с нейродегенеративными заболеваниями. По словам Мурашко, блок вопросов, которые решает университет, достаточно широк.

В новость внесена правка (23 июня, 16:11 мск) - передается с исправлением названия вуза в заголовке, верно - СамГМУ