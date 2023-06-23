Фестиваль художественных промыслов "Гжельфест" пройдет 1 июля в Подмосковье

В программу включены экскурсии в "Дом Салтыкова", сеанс одновременной игры в шахматы, акция "Оставь свой след" и конкурс "Гжельский цветок"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Жители и гости Московской области смогут посетить летний фестиваль народных художественных промыслов "Гжельфест" 1 июля, мероприятие пройдет в селе Речицы Раменского округа. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерствам культуры и туризма Подмосковья.

"Летний фестиваль народных художественных промыслов "Гжельфест" пройдет 1 июля в селе Речицы Раменского городского округа. В программе фестиваля - экскурсии в музейно-выставочный центр "Дом Салтыкова", также посетители смогут ознакомиться с экспозицией от Раменского историко-художественного музея и фотовыставкой "Гжель. Два фотографа ушедшей эпохи". Все желающие могут принять участие в сеансе одновременной игры в шахматы, акции "Оставь свой след" и конкурсе "Гжельский цветок", прийти на выставку на заводе "Художник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках фестиваля будут работать почта "С любовью из Гжели", керамический маркет и гастрономическая ярмарка. Кроме того, специалисты проведут мастер-классы по росписи керамики и гончарному искусству, а для детей пройдет игровая программа "Разноцветье".