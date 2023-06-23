В Калининграде пройдет Международный Кантовский конгресс в 2024 году

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что к этой дате готовится обширная программа, которая привлечет внимание мирового научного сообщества

КАЛИНИНГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Международный Кантовский конгресс пройдет в Калининграде в 2024 году и объединит ученых из разных стран. Об этом объявлено в пятницу в Калининграде, где под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения великого философа Иммануила Канта, сообщили в аппарате вице-премьера.

"Одним из важнейших научных событий 2024 года станет празднование по указу президента РФ 300-летия Иммануила Канта. Уверен, подготовка и проведение юбилейных мероприятий укрепит авторитет российской науки, а также повысит интерес иностранных ученых к работе в России", - сказал Чернышенко на заседании, которое проходило на площадке Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта.

Вице-премьер отметил, что к этой дате готовится обширная программа, которая привлечет внимание мирового научного сообщества. Среди якорных мероприятий - Международная студенческая олимпиада по философии, запущенная по предложению председателя правительства РФ, а также Международный Кантовский конгресс, который объединит ученых из разных стран. Ожидаются участники из Китая, Индии, Бразилии, Ирана, Турции и других дружественных государств. "Работа по подготовке к юбилею уже началась. Заседание оргкомитета показало высокий уровень заинтересованности всех участников в проведении яркого, масштабного и амбициозного мероприятия", - отметил заместитель председателя правительства России.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал на заседании, что в этом и следующем году пройдут Международный конкурс студенческих работ, Международная летняя школа для исследователей, молодых ученых и студентов, а также Международная олимпиада по философии, где ожидается не менее тысячи участников в 2024 году. Особое место в числе мероприятий занимает создание и установка памятника "Три критики Иммануила Канта" в честь интеллектуального наследия философа, в 2024 году запланировано его торжественное открытие.

Ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров отметил, что "в 2024 году пройдет три десятка мероприятий, посвященных 300-летию патрона университета Иммануила Канта. По словам губернатора Антона Алиханова, "внимание и поддержка правительства России позволяют рассчитывать на достойный уровень организации юбилейных мероприятий, их содержательность и яркость".

По итогам заседания организационного комитета утверждены даты проведения Международного Кантовского конгресса - с 22 по 24 апреля 2024 года. Также Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки России, Министерству просвещения России и Министерству культуры России организовать работу по популяризации философского наследия Канта среди студентов вузов, а также совместно с ведущими вузами страны подготовить программу конгресса.