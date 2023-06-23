В Лианозовском парке пройдет шоу с участием собак, в котором можно будет увидеть бальные танцы и танцы народов мира

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Владельцев собак на северо-востоке Москвы научат заниматься спортом со своими питомцами и даже танцевать с ними. Об этом сообщает в пятницу префектура Северо-Восточного округа столицы.

Как ожидается, в воскресенье, 25 июня, в Лианозовском парке пройдет шоу с участием собак, в котором можно будет увидеть бальные танцы и танцы народов мира. "Это уникальное танцевальное представление от сильнейших спортсменов России и мира в кинологическом спорте "Танцы с собаками", - пояснили в префектуре со ссылкой на администрацию парка. Шоу могут посмотреть все желающие.

При этом в префектуре сообщили что подобное мероприятие станет возможностью для всех собаководов и тех, кто только собирается заводить собаку, узнать подробно о кинологических занятиях, их видах, а также о собаках в целом.