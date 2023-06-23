В Киеве демонтировали памятник Зое Космодемьянской

Зоя Космодемьянская стала первой женщиной в СССР, удостоившейся звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Памятник советской разведчице Зое Космодемьянской демонтировали в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал "Деколонизация. Украина".

На фото, которые приводит Telegram-канал, видно, что постамент памятника пуст.

Зоя Космодемьянская стала первой женщиной в СССР, удостоившейся звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Во время Московской битвы она стала разведчицей-диверсантом части особого назначения разведотдела штаба Западного фронта. 28 ноября 1941 года партизанка была схвачена захватчиками в деревне Петрищево под Москвой, после чего подвергнута допросу и истязаниям. Несмотря на пытки, Космодемьянская не выдала товарищей, не открыла своего настоящего имени и была казнена 29 декабря.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В последнее время украинские власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией. По всей Украине демонтируются памятники, переименовываются улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников, а также убираются упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне.