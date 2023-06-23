Новый корпус детского сада открыли на востоке Москвы

Корпус разместился на Мироновской улице, он рассчитан на 125 воспитанников

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Новый корпус для дошкольных групп образовательного комплекса № 1362 открыли в районе Соколиная Гора на востоке Москвы. Об этом сообщает в пятницу префектура Восточного административного округа столицы.

Новый корпус разместился на Мироновской улице, он рассчитан на 125 воспитанников. "Здесь поэтажно размещены пять групповых блоков для детей младшего, среднего, старшего и подготовительного возраста, на втором этаже находятся музыкальный и спортивный залы, есть свой пищеблок", - сказали в префектуре. Здесь заметили, что на прилегающей к корпусу территории для воспитанников детского сада организовано пять игровых площадок для прогулок и спортивная зона.