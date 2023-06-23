В Госдуме предложили ввести в школах практические занятия "Важные дела"

Во время них планируется обучение сохранению природы, заботе о животных и помощи незащищенным категориям граждан

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила министру просвещения Сергею Кравцову письмо с предложением ввести для школьников практические занятия "Важные дела", во время которых они будут учиться сохранять природу, заботиться о животных и помогать незащищенным категориям граждан.

"Предложила ввести для школьников практические общественно значимые занятия "Важные дела" в рамках внеурочных занятий из цикла "Разговоры о важном". Отправила обращение министру просвещения Сергею Кравцову", - написала Лантратова в Telegram-канале в пятницу.

Она пояснила, что во время таких занятий ученики смогут получить опыт общественно значимой деятельности: помощи нуждающимся категориям граждан, сохранения природы и памятников культуры, заботы о бездомных животных, содержащихся в питомниках.

Можно рассмотреть механизмы поощрения учеников за особые успехи в рамках занятий, в том числе в виде туристических поездок, добавила депутат.

"С 1 сентября 2022 года в школах проводится цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном", направленных на нравственное просвещение учащихся. Однако всякое теоретическое знание должно иметь практическое закрепление, а воспитание не является исключением. Эксперты отмечают, что наибольшее влияние на нравственное развитие человека, в особенности ребенка, оказывает помощь другим людям", - отметила Лантратова.