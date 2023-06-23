Народный фронт рассмотрит варианты создания баз реабилитации бойцов СВО в Крыму или Сочи

Планы по созданию подобного центра на побережье Азовского моря пока отложены

ОМСК, 23 июня. /ТАСС/. Всероссийское общественное движение "Народный фронт" рассмотрит возможность создания в Крыму или Сочи центров для реабилитации получивших ранения участников специальной военной операции, сообщил ТАСС руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов. Планы по созданию подобного центра на побережье Азовского моря пока отложены из-за обстрелов территории.

"Пока наши парни реабилитируются в Туле на базе паралимпийского комитета. Думаю, мы еще в Крыму и Сочи рассмотрим варианты, чтобы могли на море съездить", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что создание такого центра на Азовском побережье отложено до момента, когда можно будет обеспечить безопасность раненых. "Там было несколько прилетов в промзону, я очень боюсь туда везти наших парней, - сказал руководитель исполкома. - Ждем момента, когда появится санитарный кордон, когда можно будет безопасно заселить".

В феврале Кузнецов сообщил, что Народный фронт планирует создать реабилитационный центр на Азовском море, где раненые летом смогут отдыхать на море. Такой центр также позволил бы бойцам, которые захотят и смогут продолжить службу, оперативно вернуться на передовую.