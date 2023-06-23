Под Псковом захоронили останки 188 советских граждан, погибших в Великую Отечественную

Панихиду по погибшим отслужил митрополит Псковский и Порховский Тихон

ПСКОВ, 23 июня. /ТАСС/. Церемония захоронения останков 188 мирных граждан и военнопленных, погибших от рук нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, состоялась в пятницу в деревне Жидилов Бор Псковского района Псковской области. Панихиду по погибшим отслужил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), участие в церемонии принял также руководитель управления учебной и воспитательной работы СК РФ, Герой России Сергей Петров, передает корреспондент ТАСС.

Захороненные в пятницу останки убитых мирных жителей и военнопленных, а также детей, были обнаружены и подняты в рамках проекта "Без срока давности" на территории Псковского района у деревень Андрохново, Моглино и Глоты. На месте мемориала "Жидилов Бор" проходила оборонительная линия "Пантера".

В Псковской области проходит слет поисковых отрядов региональных управлений Следственного комитета РФ, в нем участвуют более 100 специалистов из всех регионов России. Накануне они провели у деревни Колотушино инструкторско-методическое занятие о ведении поисковых работ на территории бывшего концлагеря. Кроме того, следователи и представители поисковых отрядов из Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей посетили памятные места, связанные с Великой Отечественной войной. В их числе - монумент "Скорбящая псковитянка" на месте сожженной деревни Красуха, монумент на месте бывшего концлагеря "Дулаг-100".

Организаторами слета представителей поисковых отрядов выступает Следственный комитет РФ, Следственное управление СК РФ по Псковской области, правительство Псковской области и региональное отделение "Поискового движения России".

Псков в годы войны

Псков был занят немцами 9 июля 1941 года, освободить его удалось только 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской операции. В 1945 году Псков включили в число 15 русских городов, подлежавших первоочередному восстановлению. На территории Псковской области в период оккупации действовало несколько концентрационных лагерей. А в районе города Остров проходило оборонительное укрепление немецких войск - линия "Пантера".