23 июня, 13:44

Сильный дождь привел к подтоплениям на улицах подмосковного Жуковского

Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив
© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

Местами уровень воды на дорогах превышает высоту капота легкового автомобиля, вода попадает на нижние ступеньки автобусов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сильный дождь в подмосковном Жуковском в пятницу привел к подтоплению улиц и осложнению движения автотранспорта.

Как передает корреспондент ТАСС, ливень привел к серьезным подтоплениям на улицах в различных районах Жуковского. Местами уровень воды на дорогах превышает высоту капота легкового автомобиля, вода попадает на нижние ступеньки автобусов. Движение на ряде улиц практически парализовано.

В настоящее время дождь в городе прекратился. В местах подтоплений работают коммунальные службы. 

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Россия
© Информационное агентство ТАСС
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