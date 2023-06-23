Сильный дождь привел к подтоплениям на улицах подмосковного Жуковского

Местами уровень воды на дорогах превышает высоту капота легкового автомобиля, вода попадает на нижние ступеньки автобусов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сильный дождь в подмосковном Жуковском в пятницу привел к подтоплению улиц и осложнению движения автотранспорта.

Как передает корреспондент ТАСС, ливень привел к серьезным подтоплениям на улицах в различных районах Жуковского. Местами уровень воды на дорогах превышает высоту капота легкового автомобиля, вода попадает на нижние ступеньки автобусов. Движение на ряде улиц практически парализовано.

В настоящее время дождь в городе прекратился. В местах подтоплений работают коммунальные службы.