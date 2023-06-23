Режиссер Виктор Рыжаков опроверг информацию о заболевании ковидом

Он рассказал, что болел коронавирусом в январе 2022 года

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Театральный режиссер, профессор Школы-студии МХАТ Виктор Рыжаков здоров и работает. Сообщения о том, что он сейчас болеет ковидом, не соответствуют действительности, рассказал в пятницу ТАСС режиссер.

В четверг в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что Виктор Рыжаков экстренно госпитализирован с коронавирусом, и находится в состоянии средней тяжести. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий опровергал ТАСС эту информацию.

"Здоров и в работе. Ковидом болел в январе 2022 года", - сказал собеседник агентства.