23 июня, 13:51,
обновлено 23 июня, 14:25

Хинштейн анонсировал разработку проекта, закрепляющего в законе понятие "дипфейк"

По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, эта работа ожидается в осеннюю сессию

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Законопроект, закрепляющий в российском законодательстве понятие "дипфейк", будет разработан в осеннюю сессию Госдумы, сообщил в пятницу председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Законопроект о дипфейках будет разработан в осеннюю сессию. <…> Ранее я уже рассказывал о появлении системы мониторинга аудиовизуальных материалов в режиме реального времени. Следующий шаг - закрепить "дипфейки" в нашем законодательстве и поставить этому явлению прочный заслон", - написал он в Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что дипфейки становятся "реальной угрозой", даже специалистам сложно отличить достоверную картинку от ложной.

"Пусть технология пока остается слишком трудозатратной для использования в мошеннических схемах, это не отменяет ее возможного негативного использования в будущем. Соответственно, нам нужно решить этот вопрос "на берегу", пока вопрос не вышел из-под контроля и не возникли риски дискредитации", - подчеркнул Хинштейн. 

Теги:
РоссияХинштейн, Александр Евсеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация