23 июня, 13:58
Военная операция на Украине

Восстановление Чонгарского моста планируют начать после минимизации рисков

По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, строительные материалы для ремонта уже доставляют к месту повреждения

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Восстановление Чонгарского моста между Херсонской областью и Республикой Крым начнется после минимизации возможных рисков, сообщил ТАСС в пятницу министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

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"Ждем в ближайшее время заключения о состоянии несущих свай и балок на мостовом сооружении. Как только будут минимизированы все возможные риски и [проверится] безопасность прохода по данному мостовому сооружению, будет приниматься решение о возможности открытия рабочего движения через мост. Соответствующие материалы заказаны и уже доставляются на место дислокации", - сказал Лукашенко.

Министр добавил, что сейчас очередь на двух оставшихся пунктах пропуска, "Армянск" и "Перекоп", составляет не более 2-3 км. Недалеко от пропускных пунктов со стороны Крыма есть места отдыха и заправочные станции. Меры безопасности в Армянске и Перекопе усилены. 

Теги:
РоссияКрымВоенная операция на Украине
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