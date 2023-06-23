Восстановление Чонгарского моста планируют начать после минимизации рисков

По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, строительные материалы для ремонта уже доставляют к месту повреждения

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Восстановление Чонгарского моста между Херсонской областью и Республикой Крым начнется после минимизации возможных рисков, сообщил ТАСС в пятницу министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Ждем в ближайшее время заключения о состоянии несущих свай и балок на мостовом сооружении. Как только будут минимизированы все возможные риски и [проверится] безопасность прохода по данному мостовому сооружению, будет приниматься решение о возможности открытия рабочего движения через мост. Соответствующие материалы заказаны и уже доставляются на место дислокации", - сказал Лукашенко.

Министр добавил, что сейчас очередь на двух оставшихся пунктах пропуска, "Армянск" и "Перекоп", составляет не более 2-3 км. Недалеко от пропускных пунктов со стороны Крыма есть места отдыха и заправочные станции. Меры безопасности в Армянске и Перекопе усилены.