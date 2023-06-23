Москалькова предложила омбудсменам в регионах "расширять линейку помощников"

По словам уполномоченного по правам человека, нужна максимальная концентрация ресурсов для помощи

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Уполномоченным по правам человека в регионах РФ надо "расширять линейку помощников", привлекая в том числе юристов, представителей фонда "Защитники Отечества" и прокуратуры. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя итоги программы дополнительного профессионального образования для вновь назначенных региональных омбудсменов.

"Предложила уполномоченным расширять линейку помощников: юридические клиники, Фонд "Защитники Отечества"… Аппараты уполномоченных маленькие, а вопросов много. Не стоит все замыкать на себе. На личные приемы могут приходить представители прокуратуры. Нужна максимальная концентрация ресурсов для помощи человеку", - написала Москалькова в Telegram-канале в пятницу.