В четырех омских поселениях ввели карантин по лейкозу крупного рогатого скота

Ограничительные меры будут действовать на территории животноводческих ферм и прилегающих к ним поселений Новологиново, Яготово, Такмык и Красный Яр

ОМСК, 23 июня. /ТАСС/. Главное управление ветеринарии Омской области ввело карантин по лейкозу крупного рогатого скота на территории четырех населенных пунктов в Большереченском районе региона, где выявлены пять очагов этого заболевания. Об этом сообщается в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на срок до принятия решения об их отмене", - говорится в документе.

Карантин введен на территории животноводческих ферм и прилегающих к ним поселений Новологиново, Яготово, Такмык и Красный Яр Большереченского района Омской области. В неблагополучных пунктах запрещается проводить сельхозярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением восприимчивых к лейкозу животных.

В начале апреля власти Омской области, где на тот момент было 130 неблагополучных по лейкозу КРС пунктов, приняли решение выделить 100 млн рублей на одномоментную замену инфицированного поголовья здоровым. Мероприятие будет проводиться на тех фермах, где соблюдают ветеринарные правила для борьбы с распространением этого заболевания.

Лейкоз крупного рогатого скота - онкологическое заболевание кроветворной системы. Возбудителем является вирус, который передается через биологические жидкости и молоко.