Самец косатки умер в "Москвариуме" на ВДНХ

Причиной смерти стала острая язвенная болезнь третьего отдела желудка

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Самец косатки умер от острой язвы желудка в центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе "Москвариума".

"На 16-м году жизни нас покинул самец косатки Норд. До последнего дня в поведении и медицинских показаниях Норда не было никаких признаков болезни. Случившееся - колоссальная утрата для всех", - сказал собеседник агентства, уточнив, что причиной смерти стала острая язвенная болезнь третьего отдела желудка. "К сожалению, развитие некоторых заболеваний невозможно предупредить заранее", - добавил сотрудник пресс-службы.

Также в "Москвариуме" отметили, что несмотря на высокий уровень компетенции экспертов центра, наличие большого опыта в работе с морскими млекопитающими, постоянную разработку и внедрение новых элементов по обогащению среды обитания животных, а также ежегодные значительные инвестиции в ветеринарное оснащение и модернизацию всех систем комплекса крайне сложно приблизить искусственные условия содержания крупных морских млекопитающих к естественным.

"Уход Норда еще раз подтверждает позицию "Москвариума" о необходимости полного запрета на вылов морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях, которую специалисты центра выразили, приняв участие в разработке законопроекта №40333-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", - заключили в пресс-службе.