В Белгороде жителям приграничья раздали 26,5 тыс. продуктовых наборов

В региональном правительстве сообщили, что продукты будут выдавать ежемесячно в зависимости от количества членов семьи

БЕЛГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Порядка 26,5 тыс. продуктовых наборов раздали жителям Белгородской области, которые были эвакуированы из приграничных районов после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

"Жителям приграничных территорий Белгородской области выдано уже 26,5 тыс. продуктовых наборов. Общий вес продуктового набора - 9 кг. В него входят макаронные изделия, рис шлифованный, крупа гречневая, чай черный, сахар-песок, мука пшеничная, рыбные, мясные и овощные консервы, масло подсолнечное, печенье, пряники, вафли", - сказали в пресс-службе.

Продуктовые наборы получают жители Шебекинского городского округа, зарегистрированные на территории округа и проживающие вне ПВР. Также продукты выдают жителям сел Козинка, Заречье-Первое, Заречье-Второе, Гора-Подол, Глотово Грайворонского горокруга и жителям населенных пунктов с действующим режимом ЧС, которые проживают вне ПВР.

Как пояснили в региональном правительстве, продукты будут выдавать ежемесячно в зависимости от количества членов семьи. "Чтобы получить продуктовый набор, нужно иметь при себе паспорт с пропиской или любой другой документ, подтверждающий проживание на территории населенного пункта", - добавили в пресс-службе.