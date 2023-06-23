В отдельных районах Москвы за несколько часов выпало до четверти месячной нормы осадков

Наибольшее количество осадков зафиксировали в СВАО (18 мм), ЮВАО (16 мм) и ВАО (15 мм)

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Около четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы за несколько часов. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

"Сегодня в некоторых районах столицы прошел сверхинтенсивный ливень. Наибольшее количество осадков зафиксировано в СВАО (18 мм), ЮВАО (16 мм) и ВАО (15 мм). На некоторых объектах улично-дорожной сети фиксировались временные скопления воды - на улицах Плеханова, Вешняковской, Новокосинской, Ибрагимова и Ткацкой, площади Амилкара Кабрала в ВАО, на улицах Ташкентская и Ферганская, шоссе Фрезер в ЮВАО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной объем осадков уходил в ливневую сеть самотеком. При необходимости пропуск обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток".

"По прогнозам синоптиков, до конца суток возможны кратковременные дожди. Дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" продолжается. <…> Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - заключили в комплексе городского хозяйства.