Сотрудники служб безопасности аэропорта Хитроу отменили забастовки после повышения зарплат

Генеральный секретарь Unite Шэрон Грэм назвала решение о повышении окладов "победой, которая тяжело далась"

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Сотрудники служб безопасности в аэропорту Хитроу приняли предложение о повышении зарплат и отменили запланированные на все лето забастовки. Об этом в пятницу сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на профсоюз Unite.

Предполагалось, что около 2 тыс. сотрудников служб безопасности одного из самых загруженных аэропортов в мире будут бастовать в течение всего летнего периода, из-за чего под угрозой могли оказаться планы многих британцев, отправляющихся в отпуск. После нескольких месяцев переговоров члены профсоюза согласились на предложение о повышении им окладов на 15,5-17,5% в зависимости от подразделения, в котором они работают.

"Мы ради подтвердить, что члены Unite проголосовали за то, чтобы принять двухлетнее соглашение о заработной плате выше уровня инфляции, что положило конец разногласиям и позволило отменить забастовки. Теперь мы можем двигаться вперед и сфокусироваться на предоставлении услуг нашим пассажирам в прекрасный летний период", - заявил представитель Хитроу. Генеральный секретарь Unite Шэрон Грэм назвала решение о повышении окладов "победой, которая тяжело далась".

Сотрудники служб безопасности Хитроу в апреле участвовали в 10-дневной стачке, которая прошла в разгар пасхальных каникул. В конце мая они вышли на новую трехдневную забастовку с требованием повысить им заработную плату на фоне высокой инфляции в Великобритании. В профсоюзе отмечали, что работники в Хитроу получали меньше, чем их коллеги из других аэропортов Лондона.

Волна забастовок, вызванных резким удорожанием жизни (инфляция по итогам 2022 года составила 10,5%) и падением реальных доходов, охватила Великобританию с конца 2022 года. В стачках принимают участие госслужащие, железнодорожники, медработники, водители автобусов, пограничники, почтальоны, учителя, преподаватели университетов и представители других профессий. Британские власти заявляли, что не могут позволить себе поднять зарплаты занятых в госсекторе людей в соответствии с уровнем инфляции, поскольку подобные меры приведут к дальнейшему росту цен в стране и создадут непомерную нагрузку на бюджет.