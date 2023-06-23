В Киеве прошла акция протеста с требованием отставки министра культуры

Как отмечает издание "Страна", одна из причин недовольства собравшихся заключается в том, что не закрыт музей Михаила Булгакова, вокруг фигуры которого уже давно идут споры

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Акция протеста с требованием отставки министра культуры Украины Александра Ткаченко состоялась в Киеве на международном фестивале "Книжный арсенал". Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его данным, люди пришли на акцию с плакатами "Нам не нужен министр-малоросс", а также "Ткаченко уничтожает культуру". Как отмечает издание, одна из причин недовольства собравшихся заключается в том, что не закрыт музей Михаила Булгакова, вокруг фигуры которого уже давно идут споры.

Писатель родился в Киеве и получил образование в Киевском университете. Много лет националисты призывают исключить его произведения из школьной программы. В августе 2022 года со стены одного из зданий Киевского университета была снята установленная в честь Булгакова мемориальная доска. Тогда же Национальный союз писателей заявил, что считает недопустимой деятельность дома-музея в Киеве, поскольку Булгаков "яростно ненавидел Украину и ее независимость, а также порочил, как только мог, ее в своих произведениях". За музей тогда вступился министр культуры Украины, пообещавший, что музей продолжит свою работу.

Уточняется, что Ткаченко заявлен на мероприятии как спикер, он пообещал позже ответить протестующим.

Петиция об отставке Ткаченко была зарегистрирована 7 марта и необходимые для рассмотрения главой государства 25 тыс. голосов набрала к 3 июня. Автор обращения обвинил Ткаченко в том, что он "привел к стагнации в культурной сфере", а также "публично осквернил память всех погибших героев Украины и проявил крайнее пренебрежение к ним, бойцам, тем, кто сейчас отдает свою жизнь". Премьер Украины Денис Шмыгаль посчитал петицию необоснованной.

Ткаченко назначен министром культуры 4 июня 2020 года, до этого он являлся депутатом Рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" и председателем комитета парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики. Ранее Ткаченко 11 лет занимал должность гендиректора группы "1+1 Media".