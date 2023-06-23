23 июня, 14:32
Военная операция на Украине

Артисты вручили сертификаты за подбитые в зоне СВО танки на концерте "Русского радио"

Эрик Романенко/ ТАСС
Денис Майданов
© Эрик Романенко/ ТАСС

Часть средств предоставили Юрий Киселев, группа "Земляне", Юлия Барановская, Григорий Лепс, Николай Басков и Елена Север

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Агитбригада "Русского радио" в пятницу выступила с концертом в одном из госпиталей Санкт-Петербурга. Группа "Земляне", Денис Майданов и Елена Север вручили первые сертификаты за подбитую западную тяжелую бронетехнику в зоне специальной военной операции, сообщила в пятницу ТАСС пресс-служба "Русской медиагруппы".

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"23 июня в ФГКУ "442 военный клинический госпиталь" Министерства обороны РФ состоялся концерт агитбригады "Русского радио". Группа "Земляне", Денис Майданов, Елена Север и Алла Довлатова приехали в Северную столицу в рамках всероссийского патриотического марафона, созданного в поддержку военных - участников спецоперации и их семей. Также на сцене звезды вручили первые сертификаты за подбитую в зоне СВО западную тяжелую бронетехнику", - говорится в сообщении.

На концерте председатель совета директоров "Русской медиагруппы" Сергей Бунин и певица Елена Север вручили сертификаты начальнику госпиталя полковнику медицинской службы Сергею Коваленко, который в дальнейшем передаст их военным. Часть средств на сертификаты была предоставлена Юрием Киселевым, группой "Земляне", Юлией Барановской, Григорием Лепсом, Николаем Басковым и Еленой Север.

На мероприятии присутствовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев. "Позвольте вас поприветствовать и поблагодарить за ваш героизм, мужество, отвагу при выполнении специальной операции. То, что вы делаете - это защита нашего Отечества. Есть профессия защищать Родину - и вы с ней успешно справились. И слова отдельной благодарности хочу сказать медицинским работникам. Вы оказываете огромную помощь и ставите в строй наших ребят", - приводятся в сообщении слова Эргашева.

Артисты, принявшие участие в концерте, - активные участники агитбригад "Русского радио". Они неоднократно выступали в воинских частях, госпиталях, отправлялись в прифронтовые территории. По словам артистов, для них такие поездки - гражданский долг.

Ранее в июне на Петербургском международном экономическом форуме продюсер, основатель группы "Земляне" Владимир Киселев выступил с инициативой награждать героев, подбивших в зоне СВО западную бронетехнику западного производства. 

Теги:
УкраинаРоссияСанкт-ПетербургВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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