Гришковец покинул должность главы Общественного совета при ФСИН

Решение о сложении полномочий по его обращению принял общественный совет службы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Писатель и режиссер Евгений Гришковец покинул должность председателя Общественного совета при ФСИН России. Решение о сложении с него полномочий по его обращению принял общественный совет службы на заседании в пятницу.

"Хочу по собственной инициативе и желанию сложить с себя полномочия, поскольку не вполне справляюсь с теми задачами, которые для себя ставил, и которые стоят перед председателем общественного совета", - пояснил свое обращение Гришковец.

Даже несмотря на занятость как писатель и режиссер, за полтора года работы председателем общественного совета он посетил учреждения ФСИН и встречался с сотрудниками во многих регионах. "Я много всего узнал и открыл для себя как писатель и режиссер, есть темы, которые мне интересны", - сказал Гришковец, добавив, что продолжит работу, оставаясь членом общественного совета и надеясь быть полезным и в этом статусе.

В своем заключительном слове в качестве экс-главы совета он отметил работу сотрудников уголовно-исполнительной системы в условиях пандемии и в других экстремальных ситуациях.

Гришковец был избран председателем Общественного совета при ФСИН 29 декабря 2021 года. До него председателем Общественного совета при ФСИН на протяжении 10 лет (с декабря 2010 года) был кинорежиссер Владимир Меньшов (1939-2021).