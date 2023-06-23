В СЖР прокомментировали санкции ЕС против журналистов России

В заявлении Союза журналистов России говорится, что санкций не имеют ничего общего с понятиями свободы СМИ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Принятие Евросоюзом (ЕС) санкций против российских журналистов является незаконной акцией, не имеющей ничего общего с понятиями свободы СМИ. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Союза журналистов России (СЖР).

"Союз журналистов России считает, что принятие санкций против журналистов - это абсолютно незаконная и политически мотивированная акция, нарушающая международные соглашения и не имеющая ничего общего с понятиями свободы СМИ, о которой так любят рассуждать в Евросоюзе", - говорится в тексте заявления.

В СЖР отметили, что санкции против российских журналистов идут вразрез с постулатами, провозглашенными Европейской хартией свободы прессы, где декларируются такие базовые принципы, как запрет цензуры, свободный доступ к национальным и иностранным источникам средств массовой информации, свобода сбора и распространения информации. В организации также подчеркнули, что "очередная недружественная акция Евросоюза" лишь еще более осложняет и без того непростые отношения между российскими журналистами и их европейскими коллегами.

Ранее Евросоюз включил в черный список членов руководства НТВ, ВГТРК, телеканала "Звезда", корреспондента "Известий" Виктора Синеока и блогера Семена Пегова. Соответствующие нормативные акты были опубликованы в пятницу в "Официальном журнале ЕС".