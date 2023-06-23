Минтруд предложил установить жителям осажденного Сталинграда дополнительные выплаты

Его размер может составит 500 рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минтруд РФ предложил установить россиянам, награжденным знаком "Житель осажденного Сталинграда", дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

По поручению президента РФ Владимира Путина в конце апреля 2023 года вступил в силу федеральный закон, распространивший на жителей осажденного Сталинграда статус ветерана Великой Отечественной войны и меры поддержки, аналогичные установленным жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя.

"Подготовленными Минтрудом проектами предусматривается установить гражданам, награжденным знаком "Житель осажденного Сталинграда", дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, которое получают ветераны Великой Отечественной войны, в частности, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. Действие этой нормы будет распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно пояснительной записке к соответствующему указу, опубликованному в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, такое дополнительное ежемесячное материальное обеспечение составляет 500 рублей.

Там уточняется, что по состоянию на 1 мая 2023 года численность россиян с такими знаками составляет 3 746 человек. Общие расходы на выплату этого обеспечения (с учетом расходов на доставку) ежегодно составят 22,6 млн рублей. Финансовое обеспечение этих расходов будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Жителями осажденного Сталинграда признаются граждане РФ, которые во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года находились на территории города Сталинграда. Таким гражданам выдается знак "Житель осажденного Сталинграда" и соответствующее удостоверение, которое является основанием для выдачи органами социальной защиты населения по месту жительства гражданина удостоверения ветерана Великой Отечественной войны.