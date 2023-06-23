В Петербурге открыли аллею Ушинского

Ее создали на территории Российского государственного педагогического университета имени Герцена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Аллею Константина Ушинского открыли на территории Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге к 200-летию со дня рождения педагога. В открытии приняли участие министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщила в пятницу пресс-служба Смольного.

"Сегодня мы принимаем участие в важном событии в Год педагога и наставника и год 200-летия со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского. 19 февраля мы открыли ему памятник в Москве, после переиздали труды ученого. Выстраивая сегодня суверенную систему образования, мы во многом опираемся на труды Константина Дмитриевича, который говорил о том, что обязательно нужно вводить воспитание в школах, основывать систему образования на традиционных ценностях, создавать национальную систему образования. Сейчас мы возвращаемся к этим истокам", - привели в пресс-службе слова Кравцова с церемонии открытия.

В закладке аллеи, помимо министра просвещения России и губернатора Петербурга, принял участие ректор РГПУ имени Герцена Сергей Тарасов. Вместе со студентами и преподавателями вуза они высадили во дворе главного корпуса 14 лип.

Педагогическая судьба Ушинского тесно связана с Петербургом. Он преподавал русскую словесность в Сиротском доме в Гатчине, где воспитывали людей, верных "царю и Отечеству", а в 1859 году был приглашен в Смольный институт на должность инспектора классов. По его инициативе в учебном заведении ликвидировали разделение учащихся по принципу происхождения, открыли специальный педагогический класс для подготовки воспитательниц. Одновременно он был главным редактором "Журнала Министерства народного просвещения" и занимался научно-издательской деятельностью.

"Но самое главное - он издал учебник "Родное слово", по которому училась вся Россия, который стал основой нашего учебника для начальных школ", - отметил Беглов на церемонии открытия аллеи, его слова приводит пресс-служба.

Константин Ушинский родился 19 февраля 1823 года (3 марта по новому стилю). Он считается основоположником российской научной педагогики. Акция "Аллея Ушинского" проводится в четырех городах России - в Туле, где Константин Дмитриевич родился, Москве, где получал высшее образование, Ярославле и Санкт-Петербурге, где работал.