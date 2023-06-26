В Воронеже сообщили о завершении основных восстановительных работ после падения БПЛА

Как уточнил глава города Вадим Кстенин, в поврежденных помещениях многоквартирного дома заменили простенок, оконные рамы и завершили ремонт фасада

ТАСС, 26 июня. Основные восстановительные работы в многоквартирном доме на улице Белинского и нескольких частных домах на Севастьяновском съезде в Воронеже, которые были повреждены в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 9 июня, завершены. Об этом сообщил в понедельник глава города Вадим Кстенин в своем Telegram-канале.

"Доложил губернатору [Воронежской области] Александру Гусеву, что подрядная организация завершила основные восстановительные работы после повреждений на улице Белинского, 21 и нескольких частных домов на Севастьяновском съезде. <…> На сегодня там остаются мелкие отделочные работы, ремонт откосов и внешних блоков кондиционеров (предварительный осмотр специалистами уже проведен). В одном частном доме остается заменить только окно в кровле, оно заказано, будет установлено, как только его доставят в город", - написал он.

Как уточнил Кстенин, в поврежденных помещениях многоквартирного дома заменен простенок, оконные рамы, завершен ремонт фасада. Также обследовали состояние кровли пристройки к зданию - потребовалось покрыть ее дополнительным слоем материала.

9 июня в Воронеже упал БПЛА, в результате пострадали три человека, которые получили незначительные травмы и отказались от госпитализации. После обследования в МКД власти региона приняли решение не расселять жильцов. В районе падения беспилотника был введен режим чрезвычайной ситуации, возбуждено уголовное дело по статье о теракте.