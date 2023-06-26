В Москве на территории новой школы подключили наружное освещение

Готовность объекта превышает 80%

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Наружное освещение подключили на территории новой школы в Москве, которая строится в Ватутинках. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"Специалисты подключили наружное освещение на территории новой школы в Ватутинках. Готовность объекта превышает 80%. Ведется отделка помещений, монтаж оборудования - установлены три выдвижные трибуны спортивного зала", - сказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что школа будет поделена на центральный пятиэтажный блок, длинный корпус переменной этажности и короткий четырехэтажный корпус. Застройщиком выступает АНО "РСИ". В центральной части здания расположится основная входная группа, разделенная на три зоны - начальной, средней и старшей школы. В вестибюльной группе будет комната охраны с диспетчерским пунктом, гардеробы для учеников и учителей, пищеблок полного цикла, обеденный зал на 600 мест. Чтобы предотвратить пересечение потоков, вестибюль разделят низкой перегородкой на две части.

В длинном корпусе на первом этаже проектом предусмотрен блок первых классов с отдельными выходами в школьный двор и на участок. В дальней части корпуса расположены учебные помещения для учеников со второго по четвертые классы.

"В коротком четырехэтажном корпусе разместится IT-полигон с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны: программирования, разработки устройств, обработки материалов, испытания устройств, моделирования", - добавил Загрутдитнов.