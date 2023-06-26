26 июня, 14:31

Москвичей призвали не подкармливать диких животных летом

В пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды отметили, что до зимы звери и птицы способны самостоятельно находить себе корм

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Специалисты рекомендовали жителям Москвы не подкармливать летом животных, так как на природных территориях созданы максимально естественные условия для обитания. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В департаменте отметили, что до зимы звери и птицы способны самостоятельно находить себе корм.

"На природных территориях Москвы созданы максимально естественные условия для обитания диких животных, и здесь специалисты стараются поддерживать природный баланс, поэтому в теплое время года не нужно подкармливать диких животных, в том числе белок. Летом у белок широкий ассортимент в питании: почки деревьев и кустов, семена, ягоды, некоторые грибы, насекомые", - говорится в сообщении.

Специалисты Мосприроды напомнили, что не нужно подходить близко, пытаться погладить или поймать диких зверей, ведь они могут укусить. 

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