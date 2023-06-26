Рогов: на Украине трижды за месяц объявляли сбор крови из-за потерь при контрнаступлении

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", в Киеве планируют срочно мобилизовать еще 100 тыс. человек

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Власти Украины за прошедший месяц трижды объявляли сбор донорской крови из-за огромных потерь, понесенных в ходе попытки контрнаступления. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире программы "Место встречи" на НТВ.

"Три раза за месяц они объявили сбор крови [для ВСУ], то есть крови просто не хватает для раненых. <...> Мест не то, что в больницах и тех же госпиталях нет, уже открываются новые [госпитали], по сути, в полевых условиях, потому что некуда девать этих людей", - сказал Рогов.

По его словам, в связи с высокими потерями в Киеве планируют срочно мобилизовать еще 100 тыс. человек, хотя с 1 января ряды ВСУ пополнили 300 тыс. "Де-факто сбор идет, де-юре этой мобилизации нет. Хотя если мы обратим внимание, по Ивано-Франковску, по Киеву, по другим областным центрам начались сборы уже практически массовые", - отметил он.

Как сообщали в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тысяч. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.