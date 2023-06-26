В ЮАР от холеры умерли более 40 человек

В стране зарегистрированы 1 045 случаев заболеваний с подозрением на холеру, из них 197 были подтверждены лабораторно

ПРЕТОРИЯ, 26 июня. /ТАСС/. Число умерших от холеры в ЮАР за время начавшейся в феврале вспышки увеличилось до 43. Об этом сообщило Министерство здравоохранения ЮАР.

"В ходе нынешней вспышки холеры в стране умерли 43 человека, зарегистрированы 1 045 случаев заболеваний с подозрением на холеру, из них 197 были подтверждены лабораторно, - говорится в коммюнике Минздрава, опубликованном в понедельник на правительственном портале. - Летальность составляет 3,5%. Наиболее сложная ситуация сложилась в столичной провинции Гаутенг, на которую приходится 89% выявленных случаев заболевания холерой". Ранее власти сообщали о 31 умершем от холеры.

Службы здравоохранения ЮАР принимают необходимые меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения холеры, сообщил Минздрав.

ЮАР - одна из стран Африки, где сейчас регистрируются случаи заболевания холерой. Эпицентр нынешней вспышки, которая началась на юге Африки весной 2022 года, находится в Малави. В текущем году очаги заболевания зафиксированы в 14 странах на юге и западе континента. Больше всего больных в Малави (около 60 тыс.) и Мозамбике (26 тыс.).

Холера - острая инфекция, вызываемая микроорганизмом Vibrio cholerae. Заболевание сопровождается обильной диареей, которая становится причиной обезвоживания и сосудистой недостаточности. Инфицирование, как правило, происходит через зараженную воду или морепродукты. Вспышки холеры регулярно происходят в странах Азии и Африки, что в первую очередь связано с отсутствием у значительной части населения постоянного доступа к обработанной надлежащим образом питьевой воде.