Кириенко сообщил, что многие бойцы СВО заявились на "Лидеров России"

Как уточнил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, за 1,5 месяца заявочной кампании на конкурс поступило порядка 160 тыс. заявок из всех регионов РФ и еще 89 стран

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Большое количество участников специальной военной операции на Украине подали заявки на конкурс управленцев "Лидеры России", даже несмотря на перебои с интернетом. Об этом сообщил в понедельник первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Довольно большое количество участников [конкурса] из зоны специальной военной операции, из новых регионов, участников СВО, которые выполняют сегодня свой гражданский долг, защищая Родину. И тем не менее многие из них [решили], что они все-таки попробуют подать заявку, принять участие", - сказал Кириенко на заседании наблюдательного совета конкурса "Лидеры России".

"Невероятно сложно порой с точки зрения средств связи, понятно, и ограничений по интернету. У нас один участник из Луганска семь раз заходил, для того чтобы выполнить тест. Связь прерывается, приезжал на другое место, находил новые возможности, но все-таки заполнил тест и добился поставленной задачи", - отметил Кириенко.

По его словам, за 1,5 месяца заявочной кампании на конкурс поступило порядка 160 тыс. заявок из всех регионов РФ и еще 89 стран. В этом году доля женщин среди участников составила 36%, в некоторых регионах она и вовсе превысила 50% от числа всех поданных заявок, уточнил Кириенко.