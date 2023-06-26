На Украине после ЧС на Каховской ГЭС больше всего микробов в воде в Одесской области

В Минздраве заявили, что в регионах, подтопленных после разрушения дамбы ГЭС, официально не подтверждено ни одного случая заболевания холерой

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Вода в Одесской области содержит наибольшее количество микробов, паразитов и вирусов по сравнению с другими регионами Украины после разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

"В настоящее время наиболее значительные отклонения от показателей безопасности согласно вирусологическим, микробиологическим и паразитологическим исследованиям зафиксированы в Одесской области", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

При этом в Минздраве заявили, что в регионах, подтопленных после разрушения дамбы Каховской ГЭС, официально не подтверждено ни одного случая заболевания холерой. Уточняется, что на территории Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей создано 97 групп оперативного реагирования на биологические, химические и радиационные угрозы, вдоль Днепра и морского побережья ежедневно проводят проверку воды.

Ранее власти Одессы сообщали, что в морской воде у побережья найдены возбудители ротавируса, сальмонеллы и холеровидные вибрионы. В этой связи в городе запретили вылов рыбы и морепродуктов, их продажу и употребление в пищу. Однако 25 июня в регионе были зафиксированы первые случаи отравлений рыбой.