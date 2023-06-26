В Ладожское озеро выпустили двух редких нерп после реабилитации в Петербурге

В специализированном центре помощи остались проходить реабилитацию еще четыре ладожские кольчатые нерпы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Два редких ладожских кольчатых нерпенка были выпущены специалистами Фонда друзей балтийской нерпы совместно с ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в дикую природу после реабилитации. В Ладожское озеро вернулись детеныши Лавров и Мартын Крестовский.

"Все животные сильно отличаются по характеру, по темпераменту. <…> Один нерпенок убежал достаточно быстро, второй подумал, сориентировался и тоже быстро уплыл. В целом, выпуск прошел отлично, быстро. <…> Первым убежал Мартын Крестовский, он абсолютно дикий", - рассказала журналистам научный сотрудник Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская.

Пациенты появились в центре реабилитации морских млекопитающих в апреле, после того как их заметили прохожие на набережной Мартынова на Крестовском острове в Петербурге и в деревне Лаврово в Ленобласти. Животные находились в тяжелом состоянии и были сильно истощены. Основатели фонда Вячеслав Алексеев и Андриевская спасли детенышей, подготовили их к естественной среде обитания. Особенно важно сохранить животных дикими, не дать им привыкнуть к человеку. Это гарантия того, что питомец легко сможет самостоятельно себя прокормить.

"Они [нерпята] в прекрасной форме. Они уже до попадания в центр пытались охотиться, у них охотничьи навыки есть, их только надо освежить. У них прекрасные шансы на выживание. <…> У нас есть ряд мер, чтобы животные к нам не привязывались. <…> Приходится быть с этими животными иногда и не ласковыми, и выбрасывать на финальном этапе подготовки рыбу из укрытия", - рассказал Алексеев.

На данный момент животные весят около 17 кг. В специализированном центре помощи на территории Водоканала остались проходить реабилитацию еще четыре ладожские кольчатые нерпы. Ранее в Финский залив были выпущены три первых пациента - детеныши серых тюленей. Они также прошли курс лечения и набрали необходимый вес.

О фонде

"Фонд друзей балтийской нерпы" был зарегистрирован в Петербурге в 2014 году. В прошлом году ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" провел масштабный ремонт в центре реабилитации, работающем на базе очистных сооружений предприятия, который позволил сделать заботу о животных еще удобнее.

Ресурсы центра позволяют проводить реабилитацию одновременно 30 животных. С 2014 года были спасены и возвращены в дикую природу более 150 нерп и тюленей.

Детенышам, которые попадают в центр, дают имена, обычно в зависимости от места, где животные были найдены. Наиболее известными стали Крошик и Шлиссик, которые так и не вернулись в дикую природу, а остались жить в центре.