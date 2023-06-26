Губернатора Мурманской области наградили орденом Дружбы

Андрей Чибис уточнил, что награду ему вручил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко

МУРМАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что указом президента России Владимира Путина он удостоен ордена Дружбы.

"Указом президента награжден орденом Дружбы. Огромное спасибо лично Владимиру Владимировичу Путину за столь высокую оценку моей работы. Работаем дальше для развития Мурманской области и России", - написал он в своем Telegram-канале.

Чибис уточнил, что награду ему вручил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.