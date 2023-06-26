В Карелии первоклассников из семей участников СВО обеспечат учебниками и формой

В пресс-службе главы республики добавили, что для этих целей будут привлекать республиканских благотворителей и общественные организации

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июня. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил обеспечить первоклассников из семей участников специальной военной операции (СВО) всем необходимым, в том числе учебниками, формой и канцелярскими принадлежностями. Такую задачу руководитель республики поставил на заседании штаба по вопросам оказания мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей.

"У ребят, которые только пойдут в школу, должно быть все необходимое - учебники, мебель, форма, канцелярские принадлежности", - пояснил глава Карелии. В пресс-службе добавили, что для этих целей будут привлекать республиканских благотворителей и общественные организации.

По данным пресс-службы, на заседании обсудили организацию летнего отдыха детей участников и тех, кто вернулся из зоны СВО. Благодаря новой мере поддержки они смогут бесплатно отдохнуть в лагере "Нептун", расположенном в Краснодарском крае. Первая группа отправится на юг 16 июля, следующие - 10 августа и 4 сентября. Как проинформировала вице-премьер правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник, на сегодня уже поступило 450 заявлений на предоставление таких путевок. Места еще есть. Глава Карелии акцентировал внимание на необходимости обеспечить комфортный и безопасный трансфер ребят до места отдыха и обратно.

Сегодня в Карелии действует ряд мер поддержки участников СВО, а также их семей. В их числе - право на бесплатную юридическую помощь, двухразовое питание учащихся, льготная газификация, помощь на основании соцконтракта, освобождение от оплаты детских садов и другие меры.