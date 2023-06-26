В Москве биологи доставили пять осиротевших утят на природную территорию

После осмотра и оказания необходимой помощи маленькие огари были выпущены в пруд и успешно социализировались в одновозрастной выводок

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Специалисты-биологи доставили пять утят-огарей, лишившихся матери, на природную территорию в пруд. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

"Осиротевших утят заметили во дворе дома, расположенного по адресу: Космодемьянских Зои и Александра ул., д. 11. Мама-утка не появлялась слишком долго, и жители забили тревогу: птенцы могли стать легкой добычей собаки или кошки, а также попасть под машину. Специалисты-биологи прибыли по месту вызова и произвели отлов пятерых особей утят. После осмотра и оказания необходимой помощи маленькие огари были выпущены в пруд и успешно социализировались в одновозрастной выводок", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что большие красные утки действительно выбирают странные места для создания гнезд. Иногда они выводят птенцов на крышах многоэтажек, откуда потом легкие утята-пуховички пикируют прямо на землю. После этого родители отводят птенцов к ближайшему водоему. Это естественный процесс, даже если утиное семейство идет по плотной жилой застройке к воде.

В департаменте природопользования напомнили, что для оказания помощи диким животным жители Москвы могут позвонить на горячую линию.