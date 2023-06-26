В Коми отмененный выпускной пройдет 1 июля

Глава региона Владимир Уйба поблагодарил всех, кто ранее с пониманием принял решение перенести праздник

СЫКТЫВКАР, 26 июня. /ТАСС/. Республиканский выпускной "Твои облака", который был отменен в Республике Коми в минувшую субботу наряду со всеми массовыми мероприятиями, состоится 1 июля на Стефановской площади Сыктывкара, сообщил в понедельник глава региона Владимир Уйба.

"Республиканский выпускной "Твои облака" в Сыктывкаре состоится. Мы проведем его в эту субботу, 1 июля, на Стефановской площади. Спасибо всем, кто с пониманием воспринял решение перенести наш праздник", - сообщил глава республики в своем Telegram-канале.

В субботу все массовые мероприятия в Коми были отменены на выходные дни, сообщалось на официальной странице регионального правительства в сети "ВКонтакте". Под запрет попали республиканский выпускной "Твои облака" в Сыктывкаре, региональный арт-фестиваль "Точка притяжения" в Ухте, рок-фестиваль "Сосны" в Сосногорске и другие массовые культурно-развлекательные мероприятия. Глава региона обратился к жителям республики по ситуации на Украине и в целом в стране, призвав жителей объединиться, "встать плечом к плечу во имя великой России".

Региональный выпускной должен был пройти 24 июня на Стефановской площади с традиционного шествия выпускников, после планировалось торжественное вручение им дипломов и концертная программа "Молодежь, живи ярко!" с выступлениями коллективов Коми и приглашенного артиста Elman.