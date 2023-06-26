Россельхознадзор видит риски по гриппу птиц для Херсонской области

Украина может скрывать реальную ситуацию по колониям чаек, отметили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Украинская сторона может скрывать реальную ситуацию с эпизоотической обстановкой в Херсонской области, особенно с наличием высокопатогенного гриппа птиц в колониях чаек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Россельхознадзора.

"Сложившиеся условия работы могут иметь негативные последствия для эпизоотической обстановки в Херсонской области, учитывая сокрытие украинской стороной реальной ситуации, особенно с наличием высокопатогенного гриппа птиц в колониях чаек", - говорится в сообщении.

В настоящий момент группа ветеринарных специалистов продолжает ликвидацию последствий разрушения Каховской ГЭС. В зоне затопления проводится вакцинация сельскохозяйственных и домашних животных против бешенства, сибирской язвы и лептоспироза. В первую очередь это направлено на профилактику распространения опасных инфекций, поскольку под водой оказались, в том числе, скотомогильники. Также проводится утилизация останков погибших животных в специально оборудованных местах.

"Работе ветеринарных специалистов препятствуют намеренные действия украинской стороны. Эксперты буквально под пулями и дронами-камикадзе проводят ветеринарные манипуляции с живыми и погибшими животными", - подчеркнули в пресс-службе.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 м. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.