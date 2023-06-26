Швыдкой назвал вывоз реликвий Киево-Печерской лавры на Запад плохим знаком для Украины

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству добавил, что считает политическим решение нидерландского суда о передаче Украине скифского золота из коллекции музеев Крыма

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июня. /ТАСС/. Вывоз реликвий Киево-Печерской лавры на Запад - это плохой знак для самой Украины, а также акт, который можно назвать разбоем. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Нью-Дели специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Это уже не первый случай, когда из Украины увозят иконы. Уже это случилось, 16 вещей из национального музея икон были переданы в Лувр. Я вижу, что произведения из Киево-Печерской лавры пытаются сейчас передать на Запад, и это плохой знак прежде всего для Украины, потому что свидетельствует о том, что украинское государство не может или не хочет обеспечить сохранность этих вещей там, где они находятся", - сказал Швыдкой.

Он также отметил, что считает политическим решение нидерландского суда о передаче Украине так называемого скифского золота из коллекции музеев Крыма. "И передача в Киев таких коллекций, которые они, как совершенно очевидно, не могут сохранить или не хотят сохранять, - это большая проблема", - добавил специальный представитель президента.

"А что касается икон Киево-Печерской лавры, которые принадлежат Русской православной церкви, - это просто разбой, если говорить по-простому. Так же как и изгнание монахов из этой лавры на улицу. Богу богово - кесарю кесарево. Не дело кесарю решать божьи дела", - отметил Швыдкой.

В понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России распространило заявление главы ведомства Сергея Нарышкина. В частности, он указал, что, по поступающей информации, "глобалистские элиты, известные своей страстью присваивать чужое добро, активизируют усилия по разграблению Украины". По данным СВР, между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО "достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и о последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом "спасения от российских ракетных ударов", отметил он. Нарышкин также сообщил, что уже проведена опись церковного имущества, выделены финансовые ресурсы для перевозки грузов в Европу, подготовлены автотранспортные средства, часть из которых оборудована рефрижераторными установками.