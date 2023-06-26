Главу Бурятии Алексея Цыденова наградили орденом Александра Невского

Глава региона отметил, что эта награда является оценкой работы всей республики

ТАСС, 26 июня. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил о получении ордена Александра Невского.

"Уважаемые земляки, сегодня по указу президента Владимира Путина мне вручен орден Александра Невского", - написал он в своем Telegram-канале.

Цыденов отметил, что эта награда является оценкой работы всей республики. "Это оценка того, что сделано в экономике и социальной сфере, а также, уверен, это оценка вклада наших ребят в защиту Родины в рамках СВО. Поэтому воспринимаю эту награду как награду всей республике", - подчеркнул он.

Цыденов 7 февраля 2017 года указом президента РФ Владимира Путина был назначен врио главы Республики Бурятия, сменив на этом посту Вячеслава Наговицына. В сентябре 2017 года он был избран главой Бурятии (на выборы был выдвинут партией "Единая Россия"). В сентябре 2022 года он вновь победил на выборах главы Бурятии (также баллотировался от партии "Единая Россия").