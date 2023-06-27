Приморье отправило в Белгородскую область 50 тонн рыбных консервов

Их получили жители, временно покинувшие свои дома из-за обстрелов ВСУ

ВЛАДИВОСТОК, 27 июня. /ТАСС/. Приморский край направил пострадавшим от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителям Белгородской области крупную партию гуманитарного груза из 50 тонн рыбных консервов. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Крупная партия гуманитарного груза для пострадавших жителей Белгородской области была направлена из Приморья по предварительной договоренности глав регионов Олега Кожемяко и Вячеслава Гладкова. Посылка уже доставлена. <...> Белгородцы получили сайру, иваси, сардину, рыбный паштет, печень и икру минтая", - говорится в сообщении.

Уточняется, что консервы закупили у одного из ведущих приморских и российских производителей рыбопродукции. Продукция уже прибыла на склад, отсортирована, сформированы продуктовые наборы для жителей, временно покинувших свои дома из-за обстрелов ВСУ.

"Ассортимент отправленной продукции разнообразен, широко представлены морепродукты деликатесных видов - икра и печень минтая, паштеты и прочее. Пусть белгородцы попробуют дары приморских морских просторов и почувствуют, что им на помощь идет вся страна, даже такие дальние от них регионы, как Приморье", - отметил Кожемяко, которого процитировала пресс-служба.

С начала специальной военной операции Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. На фоне небезопасной обстановки в ряде белгородских приграничных сел действует режим ЧС.